飯店業抗疫 零元住宿方案再出籠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北18日電）本土疫情蔓延，澆熄國旅商機，飯店業營運再受波及，上市櫃觀光餐飲業整體4月營收年減16.3%，近期紛紛加大促銷力度，住宿費可折抵美食等消費的「零元方案」再度出籠。

今年本土疫情從4月開始一路延燒放大，等於整個月都籠罩在疫情陰影之下，上市櫃觀光餐飲業整體營收，較去年衰退16.3%，旅館業仍小幅成長4.2%，主因當時已排定的過夜旅遊，較不會隨著疫情變更。

觀察4月營收狀況，國賓飯店營收年減38%、六福集團年減30%、晶華年減15.6%、寒舍年減14.4%，亞都麗緻下滑逾40%，雲品因4月初的清明兒童連假住房暢旺，營收逆勢成長5.6%。

時序進入5月中旬，即使多數民眾已有「與病毒共存」的預備心態，但國旅商機仍舊旺不起來，促使飯店業開始加大促銷力度。

根據雲朗觀光集團訂房中心統計，許多旅客多於5月中下旬開始為進入夏季預約旅遊住房，6月初適逢端午3天連假，多數民眾已開始提早規劃，雲朗今天宣布，即日起推出環島雙城遊系列住宿聯賣，攜手集團旗下五家飯店推出住一晚送一晚的聯賣假期，可預訂6月30日前的住房。

台北晶華酒店再推「6000元入住，即贈6000元消費購物金」的方案，等於零元住宿再度出籠，住宿費可全抵美食、禮盒與五星客房內各項備品消費，有望挹注住房率回升。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

也由於疫情升溫，宅食經濟再起，台北晶華酒店宣布推出「晶華宅家美食訂閱制」，鼓勵民眾一次下訂防疫期間所需的餐食、再安排不同日期自取或外送，訂的組數愈多、折扣也愈大。

漢來美食集團觀察，疫情未降溫前，餐飲旅宿業仍處在「門前冷落車馬稀」的景況，在全民與病毒共存的這最後一哩防疫路程，鼓勵民眾到旗下44家餐廳聚餐消費，推出「用餐送住宿」方案，逆勢刺激餐飲商機。而同為關係企業的漢來大飯店則搭配美食餐飲券推出住房專案，期望雙向挹注業績表現。（編輯：翟思嘉）1110518