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M31第2季營收估增20% 盼上半年每股純益逾4.06元

2022/5/18 18:04
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（中央社記者張建中新竹18日電）矽智財（IP）廠M31總經理張原熏今天表示，第2季營收可望顯著成長，將年增20%，並期待上半年每股純益超過去年整年度新台幣8.12元的50%，即4.06元以上。

M31下午舉行線上業績發表會，張原熏說，第1季營運表現符合預期，在北美市場的進展超乎期待，日本及歐洲市場也有不錯斬獲。

M31第1季營收2.47億元，年增16.2%，營業費用2.23億元，年增達54.7%，稅後淨利3978萬元，年減28.5%，每股純益1.28元。

張原熏表示，第1季營收成長主要來自於新案簽約的貢獻，動能來自過去對先進製程投資的成果，今年3奈米及5奈米製程將逐步開始貢獻營收，期待未來新案簽約能夠每年成長20%。

至於第1季營業費用增加，張原熏說，除人力增加20%，研發費用也增加20%，此外，因應客戶需求，增加工具等相關投資，及添增機房設備影響。

展望未來，張原熏表示，第2季營收可望顯著成長，預期應可年增20%水準，期待上半年每股純益可以超過去年整年度8.12元的50%。

張原熏說，M31於2021年營運主要仰賴中國地區的貢獻，今年海外市場看到不錯發展，可望重回2020年之前的動能，希望未來各區域市場能夠平衡發展。M31並以年複合成長率15%至20%，為長期營運成長目標。（編輯：林淑媛）1110518

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