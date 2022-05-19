亞東氣體：竹科新廠變電器過熱火警 客戶供應無影響

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（中央社記者張建中新竹19日電）亞東氣體位於竹科力行五路的新廠上午發生火警，亞東氣體企業溝通協理林采煖表示，對客戶供應並無影響，初步研判是變電器過熱所致，確切原因仍待進一步調查。

林采煖說，位於竹科力行五路的新建廠區上午10時左右發生火警，第一時間隨即通報消防局，並疏散人員，目前火勢已獲得控制，沒有人員傷亡。

林采煖表示，起火點是在一樓，初步研判是變電器過熱所致，確切原因仍待進一步調查。

亞東氣體這座新廠是自2020年11月動工，林采煖說，目前已完工近80%至90%，開始進入試車階段，是亞東氣體在竹科自有廠，未來將供應半導體客戶氮氣及氧氣。

林采煖表示，亞東氣體過去多在客戶廠區內建廠，就近供應客戶氣體，因應半導體產業景氣熱絡，客戶需求強勁，才會決定建自有廠，一方面提升產能，同時提升調度彈性。

林采煖說，新廠火警對亞東氣體現有供應客戶並沒有影響，不過，對擴產進度影響情況，仍待進一步評估。（編輯：楊蘭軒）1110519