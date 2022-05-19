交車延遲影響退稅權益 國稅局提醒應先買新車後汰舊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北19日電）全球缺車潮來襲，國稅局提醒，民眾應在購買新車完成領牌登記後，再於6個月內完成報廢或出口舊車，以免因廠商延遲交車，致新車掛牌日距報廢日逾6個月，影響退稅權益。

財政部中區國稅局今天召開例行記者會，官員指出，民眾若先報廢舊車，再訂購新車，車廠因受疫情或原物料短缺影響延遲交車，導致新車掛牌日距報廢日超過6個月，不符合汰舊及換新應在6個月內完成的規定，無法減徵退還貨物稅。

也就是說，報廢或出口舊車，以及購買新車且完成新領牌照登記，應在6個月內完成；缺車潮之下，民眾先汰舊、再買新，若遇延遲交車情況，可能影響退稅權益。

中區國稅局進一步說明，前述報廢日是以舊車車體回收日、或車籍報廢異動登記日的最後完成日認定，新車領牌日應在舊車報廢日或出口日的「前、後6個月內」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

舉例來說，舊車的車體回收日為111年5月3日，向公路監理機關辦理車籍報廢異動登記日為111年5月5日，則報廢完成日為111年5月5日，所購新車應於110年11月5日至111年11月5日間，完成新領牌照登記，但因11月5日為假日，因此可順延11月7日。

中區國稅局表示，近來時常接獲民眾反映新車未完成領牌，就將舊車報廢，致新車領牌時已超過6個月期限，為避免前述情形，提醒民眾得先購買新車完成領牌登記後，再於6個月內完成報廢或出口舊車，也就是採先買新、後汰舊方式，以免新車延遲交車影響退稅權益。（編輯：蘇志宗）1110519