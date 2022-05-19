金融業首場女性技術年會 李長庚：女力培力是重點

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（中央社記者蘇思云台北19日電）國泰金今天舉辦金融業首場以女性結合金融科技的技術年會，國泰金總經理李長庚表示，國泰金員工近7成是女性，高於本國銀行的60.22%、外商銀行的68.1%，主因是女力的培力主軸是國泰金營運發展重點。

國泰金控今天舉辦國泰女力技術年會，全天線上對談，聚焦女力、數位、數據、科技四大主題，匯集科技業、金融業、新創、產官學等超過25位重量級科技女力專家輪番分享技術與創新思維。

李長庚出席致詞時表示，今年適逢國泰金控60週年，董事長蔡宏圖年初在新春談話中定調，科技創新與企業永續是國泰金下階段發展的兩大核心基礎，未來將科技與ESG貫穿在每個營運環節。

李長庚表示，國泰金有5萬多員工，近7成是女性，高於本國銀行的60.22%、外商銀行的68.1%，主要是因為女力的培力主軸是國泰金營運發展重中之重。

李長庚表示，目前國泰數數發中心上百位員工中，從事數位、數據及科技相關領域工作的女性占比超過一半，以數數發中心為例，其中有超過4成的主管為女性，希望活動可以鼓舞更多優秀女性加入金融業。

國泰金在年會中也發布全台首份以近600位在Fintech職場工作女性為樣本的「FinTech女性職場心聲調查」，並發布新聞稿。

調查發現，高達9成受訪者支持女性投入Fintech領域，近8成認為金融科技領域具未來發展與前瞻性；超過7成受訪者認為Fintech領域能發揮自身長處，獲得更高成就感，同時認同職場保有自身做決定的彈性空間，更有66%受訪者認同職場中能接納多元意見、擁抱創新、組織容錯、具互助文化精神。

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在加入Fintech領域前，有7成金融科技女性工作者擁有其他產業背景，尤其以科技業比例最高。相較於科技業，受訪者普遍認為加入FinTech行列有四大優勢，一為可獲得較好的薪資與福利，二是有助於增進職涯競爭力，三是工作領域具前瞻性，四是較能獲得工作與生活間的平衡。

不同年齡層的Fintech領域女性工作者，追求的職涯方向也具明顯差異。調查顯示，20歲世代注重良好薪酬福利，同時能增進職涯競爭力；30歲世代除了在乎職涯競爭力的培養外，也注重具備前瞻性的未來；40歲世代認為良好的薪酬福利及有助於增進職涯競爭力是基本盤，但期待更多發揮空間的舞台。（編輯：張均懋）1110519