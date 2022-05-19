股市小資族首選台積電 前4月零股交易占比居冠

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（中央社記者謝方娪台北19日電）金管會今天公布今年前4月台灣零股交易前3大標的，以台積電最為熱門，占零股交易比重達44.13%；其次為聯發科，占比達7.08%；台灣50ETF居第3名，占比4.5%。

為便利年輕人和小資族錢進台股，盤中零股交易制度2020年10月26日上路，金管會今天公布零股交易實施概況。

在盤中零股制度上線後1年內，上市零股日均成交值為新台幣19.34億元，占集中市場成交值的0.52%，其中盤中零股日均成交值為17.4億元。上櫃零股日均成交值2.71億元，占櫃買市場成交值的0.38%，其中盤中零股日均成交值2.4億元。

進一步檢視今年前4月，上市零股成交日均值再上升至29.37億元，占集中市場成交值的0.95%，其中盤中零股日均成交值27.76億元。

今年前4月上櫃零股成交日均值提升至3.75億元，占櫃買市場成交值的0.54%，其中盤中零股日均成交值為3.52億元。

根據金管會統計，盤中零股交易制度上線後1年內，零股成交戶數大幅成長，上市零股成交戶數由上線前32萬戶成長至89萬戶，今年前4月再成長至121萬戶；上櫃零股成交戶數在新制上線1年內由35萬戶成長至92萬戶。

若進一步細看上市零股成交戶數年齡層，以30歲以下年輕人占比由21.1%成長至26.8%，成長幅度最大；上櫃也由10.31%成長至18.81%。

今年前4月，30歲以下年輕人參與上市零股交易占比再上升至28.93%、將近3成，參與上櫃占比上升至20.38%，顯示新制確實有助年輕人和小資族投資台股。

金管會分析，盤中零股交易制度上線後1年內，上市盤中零股交易標的以權值股、高價股與金融股居多，其中台灣50成分股成交量占比達68%；另上櫃盤中零股交易標的以生技醫療與科技類股居多，成交量占比47.82%。

若再檢視今年前4月上市盤中零股交易情形，台灣50成分股成交量占比已再攀升至72.21%，上櫃的生技醫療與科技類股占比稍降至44.43%。

單就個股交易觀察，金管會證期局主秘黃厚銘指出，今年前4月台灣零股交易主要標的以台積電最熱門，比重44.13%；其次為聯發科，占比7.08%；台灣50ETF第3，占比4.5%。（編輯：潘羿菁）1110519