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美股續跌 台股弱中透強醞釀反彈

2022/5/20 08:45
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（中央社記者潘智義台北20日電）台股昨天因美股重挫而下跌276點，但未收在最低。美股今天延續跌勢，不過跌幅沒進一步擴大，法人認為，台股前一交易日在偏弱的情形下，部分電子股尾盤翻紅，短線仍有機會再反彈。

在投資人憂心經濟成長可能放緩的情況下，華爾街股市主要指數今天進一步收低，道瓊工業指數下跌236.94點或0.75%，以31253.13點作收；標準普爾500指數下跌0.58%，收3900.79點；科技股那斯達克指數下跌0.26%，收11388.50點；費城半導體指數下跌0.61%，收2890.33點。

台股加權指數19日力守萬六關卡，收在16020.32點，下跌276.54點，跌幅1.7%，成交值新台幣2306.59億元，加計盤後交易約2393.86億元。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪表示，台股19日收黑，但仍有許多中小型電子股尾盤翻紅，因指數來到相對低點，電子股下跌有買盤進駐，使台股弱中透強。

黃文清指出，台股在反彈過程短暫受阻，在輪動過程中，科技股仍具備後續再彈時成為主角的優勢。

產業動態方面，彭博資訊引述道瓊社報導，台積電正在評估在新加坡設立一座半導體廠。台積電對此表示，目前沒有具體計畫。

導線架廠長科*今年第2季調漲部分產品價格，今年規劃擴充蝕刻製程年產能至7000萬條，台灣新廠房估第4季試產，第4季並續擴充沖壓產能。

電腦品牌廠宏碁董事長陳俊聖19日指出，美國升息影響匯率、股市及房市，恐排擠個人電腦支出；中國封城影響供應鏈，但宏碁在途貨物是正常水準的2倍，可因應終端需求，目前沒有缺貨問題。（編輯：楊凱翔）1110520

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