更多編輯台推薦新聞：
波蘭貿易團專機抵高雄 波蘭在台記者直呼歷史時刻
政治

波蘭貿易團專機抵高雄 波蘭在台記者直呼歷史時刻

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇
國際

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土逾8萬例 疫情高峰預估落在5月下旬

疫情整理包》本土逾8萬例 疫情高峰預估落在5月下旬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
歐美病例數不斷增加 加拿大也通報兩起猴痘確診
首頁 / 產經

嚴懲經濟間諜 經部：強化核心關鍵技術保護

2022/5/20 20:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北20日電）立法院會今天三讀通過修正國安法部分條文，明定竊取國家核心關鍵技術者最重判12年。經濟部說明，本次修法以營業秘密法為基礎，加強保護核心關鍵技術，對於特定行為嚴懲重罰，從而建構營業秘密保護層級化體系。

所謂國家核心關鍵技術是指，如流入外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力，將重大損害國家安全、產業競爭力或經濟發展。

立法院會今天三讀通過修正國家安全法部分條文，明定任何人不得為境外敵對勢力或其所設立或實質控制的各類組織、機構、團體或其派遣之人，為侵害國家核心關鍵技術的行為。

另外，任何人不得意圖在外國、大陸地區、香港或澳門使用國家核心關鍵技術的營業秘密。

經濟部官員說明，這次修法是以營業秘密法為基礎，加強保護核心關鍵技術，對於特定行為予以嚴懲、重罰，從而建構營業秘密保護層級化體系。

官員表示，根據現行營業秘密法，如營業秘密是為境內使用，則處以5年以下告訴乃論罪；若營業秘密竊取意圖是要拿到境外使用，刑責則是1年到10年，並轉變為非告訴乃論罪，由檢察官直接偵辦、專業法庭審理。

官員指出，之所以由檢察官直接偵辦，原因在於營業秘密牽涉技術，審理並不容易，而智財法院因累積很多案件經驗，處理速度會比以前由地方法院來得快，達到速審速決結果。

接著才是本次修法部分，官員說明，若在國外使用營業秘密，又牽涉國家核心關鍵技術者，改透過國安法保護，徒刑上升為3年以上、10年以下，併科5000萬元以下罰金；再向上一層則是經濟間諜罪，規範態樣已不屬於營業秘密法範疇，刑責將拉高至多12年，併科1億元以下罰金。

舉例而言，現在中國等境外敵對勢力會直接在台灣設置公司，但針對此種態樣，按現行法條，因不屬於意圖竊取營業秘密至境外範疇，只能適用5年以下徒刑；但若是竊取國家核心關鍵技術，卻又能以和解方式撤銷告訴，等於透過民事手段取得技術，基於國安考量無法容許，為更有效提高刑度，才會新增經濟間諜罪。

官員表示，修法目的在於透過加重罰則達嚇阻作用；針對目前業界較關心國家核心關鍵技術範圍，將透過國家科學及技術委員會會商有關機關訂定子法規範，過程中業界也會參與討論。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，立法院會今天三讀通過修正兩岸人民關係條例（兩岸條例）部分條文，明定受政府機關委託、補助或出資達一定基準從事涉國家核心關鍵技術業務的個人或法人、團體、其他機構成員，赴陸應經審查會審查許可。

對此，官員表示，這屬於配套機制，畢竟若待國安法程度再處理，侵害已經造成，因此一併修正兩岸條例，以更全盤保護國家核心關鍵技術。（編輯：潘羿菁）1110520

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族