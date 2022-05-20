嚴懲經濟間諜 經部：強化核心關鍵技術保護

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（中央社記者曾智怡台北20日電）立法院會今天三讀通過修正國安法部分條文，明定竊取國家核心關鍵技術者最重判12年。經濟部說明，本次修法以營業秘密法為基礎，加強保護核心關鍵技術，對於特定行為嚴懲重罰，從而建構營業秘密保護層級化體系。

所謂國家核心關鍵技術是指，如流入外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力，將重大損害國家安全、產業競爭力或經濟發展。

立法院會今天三讀通過修正國家安全法部分條文，明定任何人不得為境外敵對勢力或其所設立或實質控制的各類組織、機構、團體或其派遣之人，為侵害國家核心關鍵技術的行為。

另外，任何人不得意圖在外國、大陸地區、香港或澳門使用國家核心關鍵技術的營業秘密。

經濟部官員說明，這次修法是以營業秘密法為基礎，加強保護核心關鍵技術，對於特定行為予以嚴懲、重罰，從而建構營業秘密保護層級化體系。

官員表示，根據現行營業秘密法，如營業秘密是為境內使用，則處以5年以下告訴乃論罪；若營業秘密竊取意圖是要拿到境外使用，刑責則是1年到10年，並轉變為非告訴乃論罪，由檢察官直接偵辦、專業法庭審理。

官員指出，之所以由檢察官直接偵辦，原因在於營業秘密牽涉技術，審理並不容易，而智財法院因累積很多案件經驗，處理速度會比以前由地方法院來得快，達到速審速決結果。

接著才是本次修法部分，官員說明，若在國外使用營業秘密，又牽涉國家核心關鍵技術者，改透過國安法保護，徒刑上升為3年以上、10年以下，併科5000萬元以下罰金；再向上一層則是經濟間諜罪，規範態樣已不屬於營業秘密法範疇，刑責將拉高至多12年，併科1億元以下罰金。

舉例而言，現在中國等境外敵對勢力會直接在台灣設置公司，但針對此種態樣，按現行法條，因不屬於意圖竊取營業秘密至境外範疇，只能適用5年以下徒刑；但若是竊取國家核心關鍵技術，卻又能以和解方式撤銷告訴，等於透過民事手段取得技術，基於國安考量無法容許，為更有效提高刑度，才會新增經濟間諜罪。

官員表示，修法目的在於透過加重罰則達嚇阻作用；針對目前業界較關心國家核心關鍵技術範圍，將透過國家科學及技術委員會會商有關機關訂定子法規範，過程中業界也會參與討論。

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此外，立法院會今天三讀通過修正兩岸人民關係條例（兩岸條例）部分條文，明定受政府機關委託、補助或出資達一定基準從事涉國家核心關鍵技術業務的個人或法人、團體、其他機構成員，赴陸應經審查會審查許可。

對此，官員表示，這屬於配套機制，畢竟若待國安法程度再處理，侵害已經造成，因此一併修正兩岸條例，以更全盤保護國家核心關鍵技術。（編輯：潘羿菁）1110520