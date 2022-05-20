文曄股東會完成董事改選 女性比例高達43%

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（中央社記者吳家豪台北2022年5月20日電）半導體IC通路商文曄（3036）今天召開股東常會完成第10屆董事改選，包含3位女性董事，比例高達43%，會中也通過發行限制員工權利新股及普通股上限8000萬股額度內辦理現金增資等案。

展望2022年，文曄董事長鄭文宗表示，面對全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續、科技產業鏈的變革與全球數位化加速等情勢，文曄持續完善在亞太半導體巿場的布局，擴大巿場占有率及獲利水準。

文曄第9屆董事任期將於6月20日屆滿，今天股東會全面改選第10屆董事，選出鄭文宗、文友投資代表人許文紅、祥碩科技代表人林哲偉、高新明等4名董事，以及丁克華、程天縱、龔汝沁等3名獨立董事。

文曄發布新聞稿表示，董事成員中包含3名女性董事，比例高達43%，遵循多元組成董事會的承諾，當選董事及獨立董事在科技產業、經營、財稅、會計、商務等領域，皆具有豐富專業資歷。

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為因應疫情，文曄今天首次採用實體與視訊輔助同步召開股東會，實體會場遵守主管機關防疫作業指引規定，包括量溫洗手消毒、規劃排隊及進出動線、保持社交距離、採固定座位，要求全程配戴口罩及禁止飲食等防疫措施。

文曄股東會中除通過承認2021年度財務報告及盈餘分派案外，並通過修正「公司章程」、「股東會議事規則」及「取得或處分資產處理程序」議案，另外也通過發行限制員工權利新股以及普通股上限8000萬股額度內辦理現金增資等案，所有議案順利照案通過。（編輯：張均懋）1110520