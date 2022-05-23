航運強勢電子受壓 台股盤中漲幅收斂拚守月線

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）台股今天早盤一度大漲104點，航運股強勢，不過電子權值股漲幅收斂，大盤一度翻黑後再上揚，力守月線之上。法人表示，量能仍是關鍵，若量縮持續，直接突破月線難度較高。

美股走低反彈持平，台股今天早盤開高，最高來到16249.45點，上漲104.6點，航運股強勢，盤中漲幅約6%，貨運三雄萬海一度攻上漲停163.5元，陽明與長榮盤中漲幅逾7%。

不過電子權值股台積電拉回守平盤530元，聯電、日月光投控和台達電盤中翻黑，鴻海和聯發科小漲，大盤漲幅收斂、翻黑後在平盤上整理，力拚站穩月線約16246點。

到10點50分，台股加權股價指數來到16193點，上漲48.15點，成交值相對萎縮來到新台幣1431.41億元，盤中電子股翻黑小跌0.03%，金融下挫0.51%，航運成交比重近35%，電子成交比重38%。

摩爾投顧分析師林漢偉表示，台股大盤仍持續量縮整理，類股輪動快，盤中航運股強勢，資金集中，也壓抑電子股表現，不過市場反彈架構不變，台股仍有機會挑戰月線反壓，不過量能仍是關鍵，若量縮持續，直接突破月線難度較高。（編輯：楊凱翔）1110523