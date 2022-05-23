PChome擴大徵才釋上百職缺 鎖定3大AI領域

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（中央社記者吳家豪台北23日電）電商集團PChome網路家庭加速拓展版圖，今天宣布將擴大招聘AI（人工智慧）核心技術應用、AI創新服務應用、AIoT（人工智慧物聯網）智慧運籌等3大核心領域專業人才，釋出上百職缺。

根據網家提供的新聞資料，新職缺包括軟體設計工程師、演算法開發工程師、資料科學家、數據分析師、資安系統工程師、AIoT運籌管理師、AIoT運籌工程師、金融科技系統分析師、行銷科技產品經理、網路投保產品經理等。

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網路家庭人資長暨副總經理陳幸琦指出，PChome致力打造一個使人才有多元發展機會的職涯成長環境，同時提供有競爭力的薪酬、福利和激勵制度，並具備集團內部轉調或職務輪替培訓的機制。

網家今年第1季合併營收達新台幣117.09億元，年增1.9%，創歷年同期新高；雖每股仍淨損0.25元，但相較去年同期每股淨損1.53元已見收斂，主要受益於旗下金融科技事業展現整併綜效、首度貢獻獲利。（編輯：楊凱翔）1110523