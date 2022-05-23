COMPUTEX睽違2年重回實體展 聚焦6趨勢應用

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）台北國際電腦展將於24日至27日以虛實整合方式展出，這是COVID-19疫情爆發後，睽違2年重回實體展，新創展會InnoVEX也將同步展出；包括5G、人工智慧、高效能運算、電動車與車用電子、智慧製造、節能儲能等應用，將是現場展會焦點。

台北國際電腦展（COMPUTEX 2022）實體展會將於24日至27日於南港展覽館一館登場，COMPUTEX CYBERWORLD線上展同步亮相，以虛實整合方式展出，以開創運算、智慧驅動、數位韌性、無限體驗、綠能永續、創新新創等6大趨勢為主題。

今年將有國內外近400家廠商參展，展出1000個攤位，這是2020年全球COVID-19爆發後，睽違2年台北國際電腦展重回實體展，意義重大。

主辦單位之一台北市電腦公會指出，包括技嘉、鎧俠、台達電、宜鼎、英飛凌、旭隼、友達數位等科技大廠，現場將展出5G、人工智慧、高效能運算、電競、車用電子等科技新品，以及智慧製造、智慧零售、節能儲能、企業社會責任ESG等數位轉型解決方案，並於COMPUTEX CYBERWORLD線上展同步展出。

此外，今年COMPUTEX也規劃線上影音展示服務，包括華碩、微星、和碩、友達、日月光、瑞昱、元太、威剛、鴻佰等廠商將展示特色產品。

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新創展會InnoVEX也將在同期同地亮相，將有來自14國195家新創業者共同與會，與國際創投、企業創投（CVC）、國際科技大廠、海內外專業人士進行交流，提升科技大廠與新創業者商業合作與市場拓展商機。

此外，包括10場InnoVEX國際論壇將接連舉辦，邀請Blackberry QNX、GaN Systems、Google Taiwan、Landing AI、微軟、高通、和碩、趨勢科技、所羅門、義隆電、仁寶、神通資科、國眾電腦等科技大廠發表專題演講，暢談電動車、5G、人工智慧、運動科技、智慧製造、ESG、綠色科技等科技應用與新創創業趨勢。（編輯：張良知）1110523