正基科技24日掛牌上櫃 每股96元吸引逾7萬人申購

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（中央社記者賴言曦台北23日電）無線物聯網通訊模組品牌商正基科技將於明天（24日）以每股新台幣96元掛牌上櫃；展望今年，正基表示，正基累積10餘年軟體研發能力，有助支援車用、醫療等非網通客戶進行模組整合。

正基科技今年第一季營收收10.56億元，年增81.5%，每股稅後盈餘（EPS）2.42元，年增120.8%。

正基今天透過新聞告表示，正基上櫃承銷案以競價拍賣進行，最高得標價格115.2元，競拍得標加權平均價格101.4元，另競拍張數4076張，合格投標張數為2萬1604張，為競拍張數的5.3倍。

正基提到，正基的公開申購價為96元，總計吸引超過7萬6413人參與申購，中籤率僅1.46%，顯示市場反應熱烈。

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正基指出，萬物皆連網趨勢下連網模組需求強勁，正基提供軟硬體支持及無線傳輸整合專業，可以完全解決產品開發商的整合連網功能進入門檻問題，且正基投入軟體研發多年，不僅能直接支援產品的開發整合、協助客戶解決產品和無線模組的軟硬體整合及各國安全規範問題，且能以標準品為不同客戶做客製化服務。

展望後市，正基認為，隨著人工智慧（AI）、5G、IOT及自動駕駛等終端應用崛起，車載、醫療及工業等應用也日益成長，正基憑藉著領先業界的整合技術，即時掌握客戶產品的最新趨勢，預期未來在AI物聯網概念的浪潮下，將扮演重要角色。（編輯：蘇志宗）1110523