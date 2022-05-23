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防疫險財務風暴波及台股？證交所：不至釀系統風險

2022/5/23 19:20
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（中央社記者謝方娪台北23日電）市場憂心防疫保單理賠潮恐讓產險業財務亮紅燈，拖累台股動能，證交所董事長許璋瑤表示，大量銷售防疫險業者後面多半都有金控支撐，即使虧損劇烈，不至於造成系統性風險。

台灣走向與病毒共存，在確診率持續攀高下，金管會保守初估防疫保單理賠恐逾新台幣410億元。國民黨立委羅明才今天在立法院財委會關注，防疫保單理賠對業者財務造成壓力，是否可能影響台股資金動能。

許璋瑤答詢表示，第一，影響台股較大因素主要是國際政經情勢，其次，和防疫保單相關的上市公司有9家，其中防疫保單銷量較大業者背後多半都有金控支撐，若金控願意增資，即使業者虧損劇烈，不至於造成系統性風險、影響台股動能。

羅明才問，近期美股一直跌，台股是否挺得住？許璋瑤說，台股參與國際供應鏈經濟狀況相當深，無法自外於國際經濟情勢變化，不過台股今年至目前跌幅13%至14%，相對全球仍低，這也是台灣基本面良好支撐點，但一定要審慎、密切注意情勢變化。

羅明才追問，台股現在看不到熊出沒？許璋瑤表示，「目前看不到」。（編輯：張均懋）1110523

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