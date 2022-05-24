美股收高台股挑戰月線反壓 法人：量能須擴增

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（中央社記者吳家豪台北24日電）美國可能調降進口中國商品的關稅，市場有望已觸底，美股穩健收高，道瓊工業指數勁揚618點。法人預期台股短線將延續技術性反彈格局，但成交量能須擴增，才有利挑戰月線反壓。

美股道瓊工業指數飆漲618.34點或1.98%，以31880.24點作收。標準普爾指數攀升72.89點或1.86%，收在3973.75點。科技股那斯達克指數勁揚180.65點或1.59%，收11535.27點。費城半導體指數漲15.78點或0.55%，收2898.43點。

台股23日開高後，上逢月線反壓，震盪拉回，指數一度回落至平盤之下，隨後多方反攻，終場小漲11.56點，收在16156.41點，漲幅0.07%，成交值萎縮至新台幣2329.39億元。自營商賣超7.33億元，投信買超26.83億元，外資及陸資買超20.27億元；三大法人合計買超39.77億元。

產業訊息部分，IC設計大廠聯發科表示，今年營收將成長20%，因應未來持續成長，研發資源將集中在手機事業群及運算聯通元宇宙事業群。

筆電代工廠仁寶公布致股東營業報告書指出，今年除了挑戰營收持續成長，也把獲利提升當做重要目標，未來5年大策略是運用台灣的資通訊技術發展生技、醫療、長照領域，打造下一個兆元產業。

法人表示，中國上海地區逐步解封，產業供應鏈可望恢復正常，有助台股短期延續技術性反彈格局，但成交量能必須擴增，方有利於挑戰月線約16244點反壓。（編輯：郭無患）1110524