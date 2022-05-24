正基掛牌上櫃 盤中大漲27%

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（中央社記者潘智義台北24日電）不畏台股盤中翻黑下挫，無線物聯網通訊模組品牌商正基科技今天以每股新台幣96元掛牌上櫃，盤中來到122元，大漲27.08%。

正基科技統計，去年每股稅後盈餘（EPS）6.78元，年增率高達42.6%，董事會已決議配發每股6元現金股利；今年截至第1季每股稅後盈餘2.42元，較去年同期1.09元大幅成長120.8%。

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正基新聞稿指出，5月10日公告4月營收3.21億元，較去年同期增加20.2%，1至4月累計營收達13.77億元，年增62.2%。展望今年，持續受惠「萬物皆連網」趨勢，連網模組需求強勁，有助於支援車用、醫療等非網通客戶進行模組整合。

正基表示，提供軟硬體及無線傳輸整合服務，可以完全解決產品開發商的整合連網功能進入門檻問題，物聯網客戶群多樣化，更有不同的作業系統及應用，非傳統的微軟Windows或英特爾（Intel）平台；正基投入軟體研發，可直接提供客戶迅速支援產品的開發整合服務。（編輯：楊凱翔）1110524