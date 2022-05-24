台驊顏益財估運價高位震盪 對航運業審慎樂觀

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（中央社記者賴言曦台北24日電）台驊投控今天召開股東常會，董事長顏益財談到航運後市表示，俄烏戰爭使全球供應鏈重新洗牌，在船隨貨走定律下，估今年運價將以高位震盪為主，前景審慎樂觀。

顏益財表示，隨著中國上海分階段復工復產，預期將緩解工廠缺料斷鏈及出貨延遲困擾，迎來「報復性出貨潮」。美國線長約新合約價於1日實施，新合約價較去年倍增，台驊與船公司已順利簽訂長約，提供艙位及合約價保證方案，使業務發展更能彈性調整，因應淡旺季需求。

顏益財表示，展望全球航空需求增加，航空市場將進入修復期，在各國管制措施逐漸放寬背景下，以及上海逐步復工生產並陸續出貨，跨區域流動逐漸增加，航空市場需求逐步恢復，歐美線需求也跟著起飛；航空貨運今年需求水準較去年同期預估將成長4.6%，空運運價將會支撐在高檔。

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顏益財表示，中歐、中俄鐵路近期因俄烏戰爭，歐洲國家經濟制裁俄羅斯導致列車運行數量估將少一半，短期內業務將受一定程度影響，但可透過海運、空運彌補運力不足。

顏益財表示，台驊投控今年將持續發揮產業控股平台效能，以規模經濟的策略與全球更多海空運航商合作，取得更多艙位因應客戶需求，並透過台北及上海雙營運總部模式，在充足的資金支應下，以併購或合資方式整合上下游產業，擴大市場布局。（編輯：張良知）1110523