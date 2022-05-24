奈米醫材上海子公司 有望6月復工

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（中央社記者韓婷婷台北24日電）奈米醫材今天參加櫃買中心業績發表會，發言人朱詩愷表示，預計2023年2月底完成人工水晶體臨床術後追蹤，第3季完成報告及註冊階段；至於上海子公司碩創則預計有機會在6月復工。

奈米醫材的核心產品為高階醫材表面處理技術、白內障手術用連續性雷射撕囊設備、白內障手術用人工水晶體，及人工水晶體植入系統。

朱詩愷表示，2022年將針對新客戶需求，開發各項客製化表面處理技術應用，並持續拓展新市場。著重白內障手術用高階設備業務發展，也將努力完成各項正在歐洲進行中的人工水晶體與植入器的上市後臨床實驗，並積極參加學術展會。

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大陸市場布局方面，上海子公司碩創的單焦預裝式人工晶體臨床程序進行中；自有品牌bioli植入器獲得大陸國家藥品監督管理局（NMPA）上市許可，並簽訂經銷合約，積極搶占市場。另外，連續性雷射撕囊設備產品，與高視醫療集團合作於海南醫療先行區進行臨床研究及註冊。

不過，位於上海的碩創因配合當地主管機關防疫政策指示作業，目前還沒復工，預計6月有機會復工。（編輯：黃國倫）1110524