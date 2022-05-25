美股漲跌互見 法人：台股月線反壓仍重

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（中央社記者賴言曦台北25日電）美股走勢分歧，道瓊工業指數小漲作收，標普500指數和那指下跌。法人認為，台股上方月線約16211點反壓仍重，但預料短線不會延續性重挫，觸底訊號已浮現。

受美國4月新屋銷售數據欠佳、企業獲利警訊連連影響，以及通貨膨脹嚴重及聯邦準備理事會（Fed）積極緊縮貨幣為經濟前景帶來的疑慮猶存，美股24日漲跌互見，四大指數僅道瓊工業指數收紅盤，終場上漲48.38點，漲幅0.15%，收在31928.62點。

標準普爾500指數下挫32.27點，跌幅0.81%，收在3941.48點；以科技股為主的那斯達克指數下跌270.83點，跌幅2.35%，收在11264.45點；費城半導體指數大跌71.382點或2.46%，收2827.046點。

台股24日開高走低，盤中美股期指電子盤翻空，投資人信心不足，難以突破月線反壓，指數震盪翻黑，終場收在當天最低15963.63點，高低震盪256.17點，再度失守萬六大關。

法人表示，台股上方月線約16211點反壓不輕，市場當前氣氛審慎保守，保持觀望使成交量縮，不過美元指數、美國10年期公債近期開始回檔修正，顯示升息壓力獲得釋放，指標整體而言正在釋放正向訊號。

資深分析師王兆立接受中央社記者電訪時認為，半導體、車用、IC設計及航運類股將有望成為個股方面的領頭指標，不過台股近期走勢震盪，操作上仍要控制持股風險，並留意短線支撐15892點。（編輯：楊蘭軒）1110525