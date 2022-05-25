電子航空反攻 台股上漲140點突破16100點關卡

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（中央社記者賴言曦台北25日電）台股今天在電子及航空雙雄凝聚多頭買氣下，指數開高走高，終場上漲140.4點，站上16100點整數關卡。法人表示，在萬六關卡獲得支撐下，若能順利補量將有機會挑戰月線16184點反壓。

美股漲跌互見，科技股再次呈現重挫；不過台股電子族群與美股脫鉤逆勢轉強，加上航運類股再聚人氣助攻，終場上漲140.4點，收在16104.03點，漲幅0.88%，成交值新台幣2130.21億元。

觀察盤面表現，電子權值股台積電尾盤遭逢賣壓，終場上漲4元，收在524元，漲幅0.77%；聯發科上漲13元，以843元作收，漲幅1.57%；鴻海則上漲1.5元，收在109.5元，漲幅1.39%。

航運類股今天漲幅1.11%，貨櫃三雄的長榮、陽明分別上漲1元及2元，收在143元及127元，漲幅0.7%及1.6%；萬海小跌1元，收在160.5元，跌幅0.62%。航空雙雄今天買盤強勁，終場長榮航上漲1.6元，華航上漲0.85元，分別以33.55元及26.4元作收，漲幅達5.01%及3.33%。

另外，電纜股華新昨天宣布出售美國太陽能子公司的案場開發部門給美國能源投資公司ECP，預料將可認列稅前利益約2.88億美元，買盤推升華新攻上漲停板44.2元，並帶動電器電纜類股漲幅達6.42%。（編輯：張良知）1110525