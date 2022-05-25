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美超微擴大美國、台灣製造量能 估業務成長3倍

2022/5/25 17:51（5/25 19:01 更新）
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伺服器廠美超微電腦（Supermicro）25日在台北國際電腦展（COMPUTEX）舉辦CEO主題演講，創辦人暨執行長梁見後表示，Supermicro正繼續擴大在美國、台灣及其他區域的製造量能，以滿足快速成長的客戶需求。（Supermicro提供）中央社記者吳家豪傳真 111年5月25日
伺服器廠美超微電腦（Supermicro）25日在台北國際電腦展（COMPUTEX）舉辦CEO主題演講，創辦人暨執行長梁見後表示，Supermicro正繼續擴大在美國、台灣及其他區域的製造量能，以滿足快速成長的客戶需求。（Supermicro提供）中央社記者吳家豪傳真 111年5月25日
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（中央社記者吳家豪台北25日電）伺服器廠美超微電腦（Supermicro）創辦人暨執行長梁見後今天表示，Supermicro正繼續擴大在美國、台灣及其他區域的製造量能，以滿足快速成長的客戶需求，將使Supermicro業務於未來幾年內實現3倍成長。

Supermicro今天在台北國際電腦展（COMPUTEX）舉辦一年一度的CEO主題演講，梁見後以「構建IT成長的基石」為題，解析IT市場產業趨勢、Supermicro產品創新進程與最新產品，並分享長期耕耘綠色運算的成果與新里程碑。

他說，世界近年面臨戰爭、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行、全球供應鏈短缺及自然環境演變的挑戰，全新需求也因此湧現，大幅加快科技公司創新步伐。

為了進一步拓展生產規模，梁見後指出，Supermicro近期計劃在海外增建更多廠區，支援全球的在地生產需求。台灣園區的產能在過去2年間都增加1倍，讓Supermicro可享受營運規模和成本優勢，美國矽谷的總部也提供更具創意和高效率的創新能量與資源。

媒體問及如何因應伺服器零件短缺，梁見後表示，市場所有人都受到影響，包含Supermicro。不過Supermicro因為採用building blocks的模組化作法，可以使用庫存零件、機櫃、雲端系統來達成多樣用途，因此building blocks和機櫃解決方案，都是可以減輕供應鏈挑戰的方法。

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他也提到，目前building block solutions是Supermicro最強產品，只要調整設計、微調模組即能提供新產品，Supermicro在庫存、生產、客服方面都採用這項架構，可以在市場快速成長。儘管Supermicro提出業務將成長3倍，卻不需要額外拉高3倍產能，只要透過building block solutions就能持續成長，也可能在近年擴張到1到2個新國家。

展望未來5到10年，梁見後認為最有潛力的領域包含人工智慧（AI）、5G、高效能運算伺服器、網際網路、自駕車、醫療等。（編輯：黃國倫）1110525

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