外資買超50.78億元 加碼航空雙雄倒貨金融股

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（中央社記者賴言曦台北25日電）台股今天開高走高，終場漲140.4點，站上16100點整數關卡。外資及陸資今天買超50.78億元，青睞航空雙雄，分別買超長榮航2.1萬張、華航1.5萬張，居外資買超前2名。

美股漲跌互見，科技股再次呈現重挫；不過台股電子族群與美股脫鉤逆勢轉強，加上航運類股再聚人氣助攻，終場上漲140.4點，收在16104.03點，漲幅0.88%，成交值新台幣2130.21億元。

三大法人合計買超81.97億元，外資及陸資買超50.78億元，自營商買超34.67億元，投信賣超3.48億元。

觀察外資今天買超前10名，除長榮航、華航外，電子股也備受青睞，買超群創1萬張、鴻海8767張、友達5047張、奇鋐4962張及聯電4705張。另外，外資也買超永豐金6406張、華南金5936張、台企銀5394張。

外資賣超前10名方面，外資今天倒貨金融股，賣超前3名分別為新光金7.9萬張、開發金2.4萬張、元大金1.7萬張；另外，國泰金、富邦金也在外資賣超的金融股之列，分別賣超逾1萬張及7741張。

外資賣超前10名還有華新1.1萬張、國泰智能電動車1萬張、定穎7253張、元大滬深300正2 5958張及長榮5077張。

而投信今天賣超前10名中，賣超友達9666張居冠，其餘以金融股為大宗，分別為永豐金5333張、開發金3587張、中信金3488張及第一金2180張。（編輯：黃國倫）1110525