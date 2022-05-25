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中華資安國際 獲Best Choice Award資安服務獎

2022/5/25 19:22（5/26 23:58 更新）
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（中央社記者吳家豪台北25日電）中華電信旗下子公司中華資安國際的SOC（資安委外監控）服務獲得首屆COMPUTEX Best Choice Award資安服務獎，中華資安國際提供的事前防禦檢測、事中監控應變、事後鑑識調查等獲得評審肯定。

Best Choice Award今年首度將資安服務與產品規劃獨立評選機制，藉以挖掘國內優質資安公司，結合COMPUTEX在國內外宣傳管道，協助國內資安產品及服務開拓國內外商機。

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中華電信透過新聞稿表示，此次評鑑從服務流程與品質、專業技術能力、創新與前瞻性、國內外市場潛力等構面進行綜合評比，中華資安國際的SOC服務可以脫穎而出，主要原因在於善用新科技，為提高SOC服務的可視性與精準度，將納管雲端、網路、端點的託管偵測應變服務（MDR）整合進入SOC，是國內唯一整合SOC與MDR服務的資安公司。

中華電信指出，另一項獲獎原因是中華資安國際擁有技術自主的資安軟硬體工具，其自主研發的SecuTex先進資安威脅防禦系統系列產品，目前包含NP網路防護與ED端點偵測兩大部分，是中華資安國際的專家團隊處理大量資安攻擊防禦與事件調查後，開發出來的資安防護解決方案。（編輯：林興盟）1110525

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