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富邦媒擴大徵才鎖定4領域 預計招募700人

2022/5/26 14:32
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（中央社記者吳家豪台北26日電）電商龍頭momo富邦媒今天宣布擴大徵才計畫，今年共釋出約240項職缺，預計招募700人，鎖定商品開發與經營、倉儲物流、科技資訊、後援服務4大領域。

富邦媒發布新聞稿指出，截至今年第1季品牌數已突破2.35萬個，商品存貨單位（SKU）數達400萬個。為持續開發新產品及把關商品品質，電子商務商品開發與經營是富邦媒長期延攬的人才目標。

富邦媒今年底全台衛星倉將擴增至50座，自動化物流中心與主倉計劃增至19座，物流倉儲人才同樣是今年徵才重點，職缺包含倉儲物流經營管理、物流營運分析、倉儲品管物流檢驗、職業安全衛生管理、分貨維運、分貨理貨、機貨車配送等主管及專員。

富邦媒表示，今年將持續響應勞動部青年就業計畫，提供約百個就業機會，透過職場導師一對一傳承知識與技能，分享工作經驗與輔導。

富邦媒與大專院校產學合作的實習生計畫也將持續進行，藉由提供不同領域的工作實習機會及師徒制，協助培養職場態度與增進實務經驗。（編輯：楊凱翔）1110526

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