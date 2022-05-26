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台積電南市線上徵才 4場次前3天上網報名

2022/5/26 16:22
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（中央社記者楊思瑞台南26日電）南市重大投資案廠商台積電，近期將辦理4場「技術員徵才線上說明會」。台積電位居全球半導體產業龍頭，南市勞工局提醒求職者，於想參加場次前3天上網登錄完成報名作業。

台南市政府勞工局職訓就服中心今天新聞稿表示，4場「技術員徵才線上說明會」日期，分別為5月31日、6月2日晚上8時至9時；6月8日、10日中午12時至下午1時。為了讓求職民眾了解職缺工作內容及公司薪酬福利，說明會中並安排員工經驗分享及線上QA。

職訓就服中心表示，有意參加線上說明會求職者事先預約報名，於想參加場次前3天上網(https://pse.is/47qwxj)登錄，完成報名作業；台積電將於說明會前1天以電子郵件方式通知報名者。如求職者擬參加5月31日線上說明會，最遲應於27日前上網報名，系統將於30日發送活動網址。

另外，職訓就服中心今天也在安定海寮社區活動中心辦理徵才，提供群創光電、能元科技、南寶樹脂、梁鑫實業、群緯環保等多家廠商325個職缺，協助就業媒合。

暑假將至，為協助在學青年就業，希望透過暑假打工模式，讓更多青年學子了解台南在地產業，勞工局陸續辦理「暑期工讀」相關徵才活動，促進提前接觸職場，累積職場經驗，畢業後留才台南穩定就業。將於6月4日在善化區文康育樂中心辦理「台南呷頭路」就業暨暑期工讀徵才。（編輯：孫承武）1110526

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