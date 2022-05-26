台達電：大陸廠缺料狀況明顯改善 5月營運會好很多

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北26日電）台達電執行長鄭平表示，4月大陸吳江廠受到封城影響約50%產能，5月隨著供應商陸續復工，缺料狀況已明顯改善，較4月好很多，影響數約僅20%，加上台達生產基地分散在各地，預計5月營運表現會好很多。

大陸因應疫情實施封控，嚴重影響各產業生產，包括供應鏈及物流都受到影響，零組件龍頭台達電也無法避掉，4月底時台達電法說會時指出，4月的確受到蠻大的影響，且因大陸封城及疫情的發展還無法掌控，因此未能給出第2季的展望看法。

今天鄭平在2022台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2022）記者會上給出最新看法，鄭平表示，吳江廠從沒有停過工，最大問題在當地供應商材料交不進來，因此才停線，估計吳江廠4月產能約受到50%的影響。

鄭平表示，目前看來5月會好很多，隨著大陸廠商陸續復工，缺料狀況比4月好很多，預估還會影響約20%，由於台達生產基地分布在各地，期望陸續解封下狀況會越來越好。另外，在全球原物料缺料及長短料問題，目前有越來越好的趨勢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台達電4月營收新台幣272.74億元，月減11%、年增3%，累計前4月合併營收為1098.12億元，較去年同期成長11%。

2022台北國際電腦展睽違兩年回歸實體展，台達此次將展區打造為「零碳社區」，展出兼顧智慧節能與健康訴求的樓宇自動化解決方案、具備社區微電網概念的電動車充電管理，以及各項創新整合的產品服務，同時結合嶄新的企業識別，呼應由工業品牌拓展至商業品牌的進程。（編輯：趙蔚蘭）1110526