台橡：天然橡膠與丁二烯處正價差 合成橡膠業有撐

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（中央社記者賴言曦台北26日電）合成橡膠廠台橡今天召開線上法說會，台橡表示，獲利成長雖面臨挑戰，但近期丁二烯報價隨原油價格上漲而回升，天然橡膠與丁二烯處正價差區間，為合成橡膠產業提供支撐。

俄烏戰爭導致國際原油價格突破每桶100美元，推升合成橡膠原料丁二烯價揚，今年第1季度期間一度漲至每噸1500美元，近期雖回落至1400美元，但仍處於丁二烯價格行情的高水位。

台橡財務處副總經理王文淵指出，近期丁二烯報價隨原油價格上漲而維持高檔，加上天然橡膠與丁二烯處於正價差區間，對合成橡膠產業提供支撐。

台橡執行長蔡偉強指出，由於許多因素推升油價處於高檔，影響裂解廠開工率，預料今年丁二烯價格可能會維持在美元千元以上水準。

蔡偉強也提到，過去天然橡膠供過於求，拖累合成橡膠市場行情；不過隨著部分SBR（丁苯橡膠）業者將產能轉作它用，目前合成橡膠供需市況已有改善，且預計將維持一段時間。

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蔡偉強認為，今年全球經濟預料將呈溫和成長，不過由於存在通貨膨漲、地緣政治衝突及中國大陸COVID-19疫情升溫等挑戰，使企業面對市場亂流及挑戰的應變能力，成為影響營運表現的關鍵，但對台橡來說，整體營運不悲觀。

在台橡轉投資事業方面，王文淵說明，印度轉投資公司ISRPL受下游需求減緩及成本上升，影響業績表現；至於位在中國大陸南通市的阿朗台橡則受惠當地市場復甦，業績同步成長；亞能聯合開發則因燃煤價格高漲，整體獲利承壓。（編輯：蘇志宗）1110526