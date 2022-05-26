沃旭大彰化西南第一階段風場 水下基礎全數完工

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（中央社記者曾智怡台北26日電）沃旭能源今天宣布，完成大彰化西南第一階段離岸風場共36座水下基礎安裝工作，至今已安裝900MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場、約50%管架式水下基礎，以及超過60%水下基椿。

沃旭能源透過新聞稿說明，水下基礎安裝工程浩大，出動超過500人以上的團隊，包括船員、吊裝人員、施工人員等，更派遣10多艘船舶組成的施工船隊，有水下基礎安裝運輸船、每趟可載運3至4座水下基礎的重型運輸船、降低打樁噪音的氣泡圍幕船、基樁清理船、穩固水下基礎的灌漿船、保護施工順利的戒護船、人員運輸船等。

沃旭能源強調，所有船舶皆經由精準調度，確保施工效率。

沃旭能源表示，大彰化東南及西南第一階段離岸風場使用的管架式水下基礎，每座重達約1200噸、最高達80公尺，相當於30層樓高，因此在運送和安裝過程中，特別注意施工船舶與人員安全，確保這項工作符合離岸風電產業品質、環境、安全及健康衛生（Quality, Health, Safety and Environment, QHSE）國際標準。

沃旭能源指出，自從海上施工啟動以來，儘管因氣候多變加上疫情等因素，使得調度船舶和船員不易，所幸所有參與其中的台灣與國際夥伴努力不懈、密切溝通，才得以持續推進工程，也成為台灣冬季仍持續施工的離岸風場。

如今，水下基礎安裝告一段落，沃旭能源表示，接下來將持續把握每一個珍貴的氣候窗，全力安裝風機和進行風場各項建置工作。

沃旭大彰化東南及西南第一階段離岸風場位於彰化外海，併網容量為900MW，可提供乾淨能源給100萬家戶，將設置111座風機，4月迎來西南風場首座風機成功發電，風場預計今年底完工。（編輯：潘羿菁）1110526