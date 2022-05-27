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台股早盤勁揚逾200點 重回萬六關卡
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美股勁揚 台股拚突破盤局

2022/5/27 08:24
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（中央社記者韓婷婷台北27日電）受到零售業財報優於預期及美國聯邦準備理事會（Fed）未釋出更鷹派言論激勵，華爾街股市主要指數勁揚，分析師表示，可望刺激正在萬六纏鬥的台股突破盤局。

零售業財報優於預期，加上投資人進場撿便宜，美股4大指數全面上揚；道瓊工業指數上漲516.91點或1.61%，以32637.19點作收。標準普爾500指數揚升79.11點或1.99%，收4057.84點。

科技股那斯達克指數勁揚305.91點或2.68%，收11740.65點。費城半導體指數大漲111.68點或3.87%，收2994.61點。

分析師表示，台股近期在16000點附近反覆震盪，除了沒有主流類股帶頭外，量能遲遲未能增溫也是主因，台股底部若要確認，須先帶量突破月線16167點，並越過前波高點16316點，才可望有較具規模的反彈行情。

歐洲主要股市在零售類股領漲下收高，因英國公布新的財政刺激計畫，同時美國聯邦準備理事會（Fed）堅持貨幣政策緊縮，也強化投資人風險偏好。

倫敦FTSE 100指數上漲42.17點或0.56%，以7564.92點作收。法蘭克福DAX 30指數勁揚223.36點或1.59%，收在14231.29點。巴黎CAC 40指數揚升111.94點或1.78%，收6410.58點。（編輯：楊蘭軒）1110527

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