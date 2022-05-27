頎邦股東會通過配息6元 聯電獲補選董事1席

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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）面板驅動晶片封測廠頎邦今天上午在竹科展業二廠舉行股東常會，通過盈餘分配現金股利每股新台幣0.5元、資本公積發放現金每股5.5元，並通過聯電補選董事1席案。

頎邦董事長吳非艱在股東會中指出，今年營運除了驅動晶片和非驅動晶片外，也不斷開發新營業項目，其中持續與華泰電子開發新世代覆晶晶片尺寸級封裝（FCCSP）產品，已經小量出貨。覆晶系統級封裝（FCSiP），也與華泰電子合作，已有客戶認證中。

至於扇出型系統級封裝（FOSiP）產品，則持續開發中，已有客戶試做；頎邦也與聯電合作第三代半導體。

吳非艱指出，5G、人工智慧、電動車、低軌衛星、元宇宙等5大應用，將持續帶動今年半導體產業成長，頎邦持續布局非驅動IC領域，尤其是晶圓級晶片尺寸封裝（WLCSP）、射頻、功率放大器等測試業務，預期今年可持續貢獻業績。

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展望第2季營運，本土法人指出，面板驅動晶片（DDI）報價穩定，但中國智慧型手機需求趨緩，預期整合觸控驅動晶片（TDDI）需求將下滑、但有機發光二極體（OLED）DDI可望持平，但電視和部分筆電客戶開始調整庫存，消費性產品需求疲弱，預估頎邦第2季業績可能維持65億元，季減低個位數百分點，稅後獲利超過15.5億元，季減9%至10%，每股純益估2.1元。

頎邦去年合併營收270.82億元，年成長21.6%，創歷史新高，去年稅後獲利61.37億元，大增67.6%，也創歷年新高，每股基本純益9元。（編輯：楊蘭軒）1110527