台杉團隊為投資點火 將前進中東歐

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（中央社記者潘姿羽台北27日電）台杉投資今年3月中簽約受託管理國發基金的中東歐投資基金，獲得中東歐國家及當地新創的高度關注，今天加碼宣布為了加速台灣與中東歐的夥伴關係，5月底、6月初將啟程前往中東歐的立陶宛、斯洛伐克、捷克、羅馬尼亞等國家訪問，讓投資加速升溫。

中東歐投資基金是台灣第一支由政府出資、專門針對中東歐國家投資的創投基金。

台杉投資今天發布新聞稿表示，已聘請1名斯洛伐克籍投資經理主責當地案源開發及管理投資事宜；台杉投資團隊也訂於5月底、6月初分別前往中東歐的立陶宛、斯洛伐克、捷克（以下簡稱立斯捷）、羅馬尼亞等國家訪問，並在當地駐台代表處的協助下，參與針對中東歐投資基金的說明會，拜訪各國創投（VC）、新創、各產業公協會等，尋求進一步合作。

台杉投資說明，為了讓中東歐國家新創能對基金有初步了解，會先以發布中東歐多國語言新聞稿、接受當地媒體專訪等方式，爭取當地媒體曝光。

台杉投資總經理翁嘉盛等人也訂於6月2日至14日拜訪立斯捷3國，參訪活動包括出席在6月3日至6日由斯洛伐克商業局與駐斯洛伐克台北代表處合辦，針對斯洛伐克新創舉辦的中東歐投資基金說明會。

參訪團在捷克則會參加由捷克投資促進局及駐捷克台北經濟文化辦事處安排，分別於首都布拉格及該國重要新創聚落的第二大城布魯諾（Brno）舉辦的中東歐投資基金說明會；另外安排與立陶宛創投公會、工業產業聯盟成員會晤及實地查訪數家企業。

翁嘉盛表示，中東歐基金主要目的是藉由投資促進台灣與中東歐國家的經貿合作，案源評估上除了看重技術、團隊及市場布局，最重要的是與台灣產業的合作。

由於中東歐國家對於台灣產業的主要印象聚焦於半導體，台杉投資將藉由這次訪問，詳細說明中東歐投資基金的投資產業重點，也強調台灣在生技醫療、智慧製造、太空產業、電動車、智慧城市等領域上下游的發展現況，以利推進雙邊合作。

中東歐投資基金的投資對象分別為台灣及中東歐國家的公司，因此台杉投資在案源開發上，也針對國內外的不同投資標的進行不同規劃。

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海外案源部分，翁嘉盛、中東歐投資基金執行合夥人楊明超日前已出席由立陶宛投資局主辦的線上新創說明會，台杉投資會後收到數十家來自立陶宛新創的募資計畫，表達進一步合作的意願，後續也還有參訪行程。

至於國內的投資案源開發，台杉投資根據規劃的9項主要投資領域，如半導體、光學雷射、航太衛星、智慧製造等，分別對接國內如光電科技工業協進會等各產業公協會，未來並將針對各領域分別規劃投資說明會，了解成員前往中東歐投資意願，期待促成台灣廠商前往中東歐投資。（編輯：蘇志宗）1110527