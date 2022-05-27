旺宏：工業等非電腦訂單穩定 下半年價格有望上揚

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（中央社記者張建中新竹27日電）記憶體製造廠旺宏董事長吳敏求今天表示，旺宏目前來自工業、醫療及車用等非電腦相關市場營收比重達80%，客戶訂單穩定，預期下半年產品價格可望持平或上揚。

旺宏今天召開股東常會，基於防疫考量，並不開放媒體採訪，不過會後安排視訊會議。吳敏求說，股東在會中並未提問，這次股東會比較特別是改選董事，增加3位新董事，包括清大電機系特聘講座教授吳誠文、致遠聯合會計師事務所執業會計師楊建國及達盈管理顧問公司合夥人方頌仁。

針對疫情對產業的影響，吳敏求表示，電腦市場確實有受到影響，不過，對旺宏營運影響有限，因為工業等非電腦市場需求依然強勁，訂單穩定；旺宏下半年營運應有不錯表現，因產能有限，將致力照顧好現有客戶。

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吳敏求說，旺宏重新調整客戶群，鎖定工業、5G、醫療、車用與伺服器等非電腦相關市場客戶，目前這類市場營收比重達80%。

吳敏求表示，旺宏12吋廠主要生產編碼型快閃記憶體（NOR Flash）及儲存型快閃記憶體（NAND Flash），其中，NOR Flash需求比較強勁，將多生產NOR Flash。他指出，第2季NOR Flash產品價格可望持平或上揚，下半年產品價格也將持平或上揚。（編輯：潘羿菁）1110527