更多編輯台推薦新聞：
擔憂兒童染疫併發腦炎？家長別慌 重症率萬分之1 留心8大前驅症狀
生活

擔憂兒童染疫併發腦炎？家長別慌 重症率萬分之1 留心8大前驅症狀

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎
生活

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
快篩實名制第2輪 最快6月第2週實施
首頁 / 產經

旺宏：工業等非電腦訂單穩定 下半年價格有望上揚

2022/5/27 14:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹27日電）記憶體製造廠旺宏董事長吳敏求今天表示，旺宏目前來自工業、醫療及車用等非電腦相關市場營收比重達80%，客戶訂單穩定，預期下半年產品價格可望持平或上揚。

旺宏今天召開股東常會，基於防疫考量，並不開放媒體採訪，不過會後安排視訊會議。吳敏求說，股東在會中並未提問，這次股東會比較特別是改選董事，增加3位新董事，包括清大電機系特聘講座教授吳誠文、致遠聯合會計師事務所執業會計師楊建國及達盈管理顧問公司合夥人方頌仁。

針對疫情對產業的影響，吳敏求表示，電腦市場確實有受到影響，不過，對旺宏營運影響有限，因為工業等非電腦市場需求依然強勁，訂單穩定；旺宏下半年營運應有不錯表現，因產能有限，將致力照顧好現有客戶。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

吳敏求說，旺宏重新調整客戶群，鎖定工業、5G、醫療、車用與伺服器等非電腦相關市場客戶，目前這類市場營收比重達80%。

吳敏求表示，旺宏12吋廠主要生產編碼型快閃記憶體（NOR Flash）及儲存型快閃記憶體（NAND Flash），其中，NOR Flash需求比較強勁，將多生產NOR Flash。他指出，第2季NOR Flash產品價格可望持平或上揚，下半年產品價格也將持平或上揚。（編輯：潘羿菁）1110527

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族