叡揚股東會通過配發股利2.8元 實施員工持股信託

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（中央社記者吳家豪台北27日電）資訊服務商叡揚資訊今天召開股東常會，通過每股配發現金股利新台幣2.2元及股票股利0.6元，共發放股利2.8元，於完成股票股利發放後，叡揚資本額將增至3億元以上。

叡揚發布新聞稿表示，今年5月開始實施員工持股信託，以吸引留任及激勵關鍵人才，員工每月提撥薪資，叡揚提供相對50%獎勵比例。

叡揚董事長張培鏞說，員工持股信託是希望幫員工儲存長期退休金，透過穩定的企業營運發展，鼓勵員工儲蓄及照顧退休生活的平衡點。

此外，叡揚去年購入北投士林科技園區創富中心大樓，5月底已完成員工進駐，辦公區有2層樓，以研發團隊為主，可容納200至300多人。目前叡揚在台北、台南、高雄皆有據點，在台北2個辦公地點包含中山區的德惠街總部、北投士林科技園區創富中心大樓，提供員工更多工作地點選擇。

隨著碳盤查議題升溫，叡揚以醫院無紙化評鑑的「醫院評鑑平台」為基礎，調整為碳盤查合規管理協作平台，協助企業管理碳盤查合規認證的人、事、時、地、物，目前已有製造業客戶導入。

叡揚2021年合併營收達11.81億元，年增8.26%，稅後淨利1.33億元，年增11.71%，每股盈餘4.7元；去年營收與獲利雙創歷史新高。（編輯：張均懋）1110527