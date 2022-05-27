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外資買超203億 近2個月最大手筆

2022/5/27 20:26
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（中央社記者韓婷婷台北27日電）台股在電子、金融及傳產齊漲下大漲近300點，外資更是大手筆買超台股203.35億元，為睽違近2個月來最大手筆回補台股，觀察前十大買超主要聚焦在金融及電子股，買超中信金3.9萬張最多。

台股今天上漲297.39點，收在16266.22點，成交值新台幣2194.44億元；三大法人合計買超235.57億元，其中外資大買203.35億元，自營商買超32.9億元，投信賣超0.68億元。

外資今天買超台股金額超越200億元，是3月30日近2個月來最大單日買超，包括金融及電子都是外資青睞標的。

據證交所統計，外資今天買超中信金3萬9594張居冠，友達3萬1164張位居第2，開發金買超2萬1801張排名第3；另外買超第4至第10名依序為，國泰智能電動車、永豐金、華新、華孚、鴻海、臺企銀、新光金。至於權值龍頭股台積電在連賣4天後回頭買超4687張。

外資賣超前10名分別為，元大金、慧洋-KY、富邦越南、奇鋐、昇陽半導體、欣興、台股指法興1B售06、期元大S&P原油反1、東鹼、廣達。（編輯：張均懋）1110527

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