藥華藥全球布局 前進拉丁美洲罕見血癌新藥市場

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（中央社記者潘智義台北29日電）藥華藥執行長林國鐘今天宣布，董事會通過與某國際藥廠協商，雙方若順利達成協議，將把罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b的拉丁美洲經銷權授權該藥廠，國際布局更完整。

藥華藥今天公告，董事會通過針對拉丁美洲地區Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）產品經銷、授權事宜條件書（Non-Binding Term Sheet），擬與某國際藥廠合作，並授權董事長進行後續協商及簽訂合約等相關事宜。

林國鐘透過新聞稿說明，此次通過的條件書是雙方進入正式合約前的意願表達，由於內容帶有保密條款，對象與相關的授權條件與金額，均先行保密，未來若正式簽約後，將再行公告。

他解釋，拉丁美洲人口約有6.6億人，推估成人真性紅血球增多症（Polycythemia Vera，PV）患者約10餘萬人。不過該地區的保險覆蓋率低，貧富差距較大，因此初步將鎖定特定族群。

藥華藥針對新藥全球布局指出，歐洲由通路商販售，美國方面則自行布建銷售團隊，用藥的病人數與醫學中心皆持續成長。也因為美國子公司的貢獻，樂觀看待第2季的營運動能。

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藥華藥董事長詹青柳透過新聞稿表示，5月任命曼寧（Meredith Manning）為美洲地區總裁，主要感謝在她的帶領下獲得美國藥證且順利推廣，並將美國團隊擴充接近3倍，未來希望能將美國成功的銷售經驗推展至加拿大。

詹青柳強調，新藥的銷售版圖若繼續拓展至拉丁美洲，整個美洲的銷售布局將更加完整；亞洲方面，中國目前正在進行取證用銜接性臨床試驗，未來可滾動式送件申請藥證；日本則已送件申請真性紅血球增多症（PV）藥證。至於韓國健保制度和台灣類似，去年獲得藥證後，正積極向主管機關爭取健保藥價。（編輯：翟思嘉）1110529