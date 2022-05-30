永昕董事改選 藥界老將趙宇天出任獨立董事

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（中央社記者韓婷婷台北30日電）生物藥委託開發暨製造服務（CDMO）廠永昕生醫今天召開股東常會全面改選董事。當選名單中，大多數董事續任，較引人矚目的是製藥界傳奇人物、泰福生技創辦人趙宇天出任永昕獨立董事。

永昕今天舉行股東會，進行董事改選，推舉林榮錦續任董事長，並邀請趙宇天擔任獨立董事，展現永昕在後疫情時代全球生物藥CDMO市場上全力衝刺的決心。

林榮錦期待趙宇天傳奇般的豐富經驗以及對社會及產業的貢獻，可以讓永昕更快速成為具國際視野的全球化企業。

林榮錦表示，永昕3年前決定轉型為專注於生物藥CDMO公司至今，已逐漸成長為專業且受顧客肯定的國際化CDMO公司，但為滿足更多客戶的需求，GMP一廠正如火如荼為即將到來的國際查廠做準備，今年年初開幕的GMP二廠亦蓄勢待發。

他說，因應生物藥發展趨勢及顧客需求，永昕也全力朝新興生物藥類型，如細胞治療與ADC抗體藥物前進，目前已接下異體細胞治療與ADC（抗體偶聯藥物）的訂單，這些策略都仰賴多元化董事成員的指導與監督才得以落實。

談起邀請趙宇天任獨立董事，林榮錦說，趙宇天是一位國內外生技製藥產業裡無人不曉的傳奇人物，30多年前於美國創立華生製藥，成就有目共睹；2013年又創立專注生物相似藥的泰福生技，而且是一位落實社會責任的企業家，一定可以讓永昕更快速成為具國際視野的全球化企業。

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趙宇天表示，很高興有機會貢獻在製藥企業方面數十年的經驗，也樂意協助台灣的生技公司走向國際，讓國際看到台灣生技公司的實力。

林榮錦表示，雖然COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍在全球各地延燒著，但現在正是積極練兵的時候，不論異體細胞治療、ADC或Bispecific antibody（雙特異性抗體），都是永昕要持續投入的新技術與新產品領域。（編輯：楊蘭軒）1110530