中華電董事會推舉董事長謝繼茂、總經理郭水義續任

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（中央社記者江明晏台北30日電）中華電信今天公告，董事會推舉謝繼茂與郭水義續任董事長與總經理；也意味著中華電發揮電信龍頭基礎建設與技術優勢，以客戶為中心創造價值的方向不變。

中華電信今天公告，第10屆董事會推舉謝繼茂與郭水義續任董事長與總經理。同時由謝繼茂兼任中華電總執行長。

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中華電高層人馬不變，也意味著中華電發揮電信龍頭的基礎建設與技術優勢，以客戶為中心的理念，創造客戶價值的轉型方向不變，現有計畫也能繼續往前推進。

中華電信3年前進行轉型計畫後，營收與獲利已重回成長軌道，今年進行組織改造，啟動「個人家庭、企業客戶、國際電信分公司」三大事業群、「網路技術、數據通信分公司及電信研究院」三大技術群的組織調整，針對個人、企業、國際三大事業群分別射出3箭，打造3大百億新興業務，力拚營收獲利繼續成長。（編輯：郭無患）1110530