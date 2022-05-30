首季稅前淨利年增近1倍 台企銀：升息助攻獲利可期

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（中央社記者張璦台北30日電）台企銀法說會今天登場，今年首季合併稅前淨利新台幣25.89億元、年成長99.46%；展望2022年，台企銀表示，除資產品質持續優化，央行啟動升息循環，預計將帶動利息收入提升，全年獲利成長審慎樂觀。

台灣企銀今天舉辦2022年第一季法人說明會，副總經理林昌育表示，面對高通膨、美國聯準會（Fed）升息、COVID-19疫情、地緣政治風險，導致市場波動加劇，台企銀將滾動調整風險管理措施和業務推展策略。

台企銀在會中公布第一季營運概況，合併淨收益62.13億元、年成長11.68%，主因是財富管理手續費淨收益及放款手續費淨收益，皆顯著增長，第一季手續費淨收益11.53億元，較去年同期成長近5成。

同時，台企銀持續改善資產品質、獲利能力也逐漸浮現，各項提存2.55億元，較去年同期11億元減少76.82%，使第一季合併稅前淨利25.89億元，年成長99.46%。

台企銀表示，今年截至第一季逾期放款比率0.18%、備抵呆帳覆蓋率663.15%，資產品質表現為歷年最佳水準；預期在強化授信品質管控及風險分散下，提存備抵呆帳壓力減少，今年各項提存有機會維持較低水平。

此外，台企銀表示，央行3月升息對利差影響已漸顯現，4月單月存放利差1.42個百分點，較3月增加0.11個百分點，下半年若央行持續升息，帶動利差擴大，進而挹注利息收入，對全年獲利成長審慎樂觀。

同時，台企銀致力調整存放款結構，提升收益性較佳中小企業放款，和外幣貸款業務能量，並透過提升企金授信客戶衍生的活期性存款，並爭取企業薪轉戶等業務往來，來擴大穩定活存來源，提升存放利差和淨利差水準。

法人關切不動產市場近期受到壓抑，台企銀指出，隨著央行啟動升息，信用管制效果浮現，房市交易量能放緩，市場出現觀望氣氛，加上金管會調高不動產風險係數，台企銀考量自有資金運用和整體需求，將加強承作風險權數較低業務，提升資本運用效益，承作方向以自住、首購為主，以達持穩目標。

展望2022年，台企銀指出，除持續強化中小企業核心放款業務，以提升中小企業放款市占率及擴大放款規模外，更將透過類金控架構，配合旗下子公司台企銀創投及台企銀管顧投融資並進，協助廣大中小企業取得轉型升級，或創新發展所需資金。

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海外方面，台企銀則會著重風險管控並適時調整資源配置，加強美國及澳洲地區業務推展，中國及香港地區持續採取穩健經營策略，今年以海外分行獲利占比擴增至20%為目標。

針對2050年淨零排放目標，台企銀指出，將持續推出符合環境保護、社會需求的金融商品，帶動產業及客戶對永續的重視，透過適當的資金引導，促進金融、產業與環境共生共榮，健全永續金融生態圈的發展。（編輯：蘇志宗）1110530