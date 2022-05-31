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受美股激勵台股反彈 法人：續航力觀看量能變化

2022/5/31 08:31
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（中央社記者韓婷婷台北31日電）受到美股大漲激勵，台股連續2個交易日拉出長紅，雖然美股電子盤依舊收漲，但分析師表示，台指期夜盤回檔整理，加上短線漲幅已大，指數有小幅拉回整理的可能，波段反彈續航力則觀看量能變化。

美股30日因陣亡將士紀念日（Memorial Day）休市1天，台股30日在三大法人聯手買超新台幣339.12億元帶動下，一舉攻克16600點，也讓原本恐殺出長黑的月線收出長下影線，如果今天收在16593點之上，5月月線則以紅K棒作收。

分析師表示，市場反應美國聯邦準備理事會（Fed）升息步調放緩預期及通膨回落，美股連日大漲，加上美國10年公債殖利率回落4個基本點（bp）至2.74%，吸引逢低資金回流台股，電子、金融、傳產同步走揚，使大盤站回月線16161點之上，不過目前資金輪動快速，後續除了觀察Fed態度何時轉溫和使美股回穩外，還有企業獲利展望及業績發布後重新檢視評價合理性，屆時較有機會出現利空出盡的結構性回升。

法人表示，近日台股呈現大幅反彈，雖然全球股市變數未除，然而加權指數呈現高檔震盪走勢，目前站穩月線以上位置，短線挑戰季線關卡，而此波反彈是否持久，可觀察量能變化，若日均量回溫至2500億至3000億元附近，反應交投逐步熱絡，則有助於多方氣勢延續。

歐洲主要股市也在美股激勵下收高，倫敦FTSE 100指數溫和漲升14.60點或0.19%，以7600.06點作收。法蘭克福DAX 30指數勁揚113.79點或0.79%，收在14575.98點。巴黎CAC 40指數漲46.64點或0.72%，收6562.39點。（編輯：郭無患）1110531

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