緯穎：缺料下半年緩解 馬來西亞廠2期6月動工

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（中央社記者潘智義台北31日電）雲端資料中心設備供應商緯穎總經理張順來今天在股東會表示，長短料況問題下半年可望紓緩，希望在明年股東會已不是議題；執行長洪麗甯說，馬來西亞工廠2期、墨西哥新廠都將在6月動工。

緯穎董事長林憲銘指出，中國封城由上海在3月底開始，延燒到江蘇其他地方，緯創集團布局很廣，從昆山到泰州、成都、重慶，到華南的中山，原本未意識到封城的影響程度，後來才知事態嚴重，但昆山營運比以前單純很多，影響也相對降低。

林憲銘強調，中國封城對緯穎來說影響小，因緯穎基本上沒有在昆山生產，產出在中山、墨西哥、台南、新竹，只因供應商很多來自昆山，一封城貨運不通，多少影響材料供給，只能先用庫存材料生產因應；但在全球布局下，降低單一生產地風險，衝擊也縮小，且已慢慢回復。

洪麗甯針對多元化全球布局指出，因應業務成長、區域經濟發展及供應鏈挑戰，將繼續投資台灣、北美、東南亞。馬來西亞工廠第1期工程去年底已動工，第2期與墨西哥新廠都將在6月動工，與客戶、供應商協同，共同完成全球布局的重大投資。

洪麗甯說明，選擇馬來西亞設廠，其實是地緣政治及客戶需求一起考慮後的決定，過去亞太系統組裝業務都放在中國，因應美中貿易戰，很多亞洲新的資料中心都搬到新加坡，但台灣與新加坡是競爭關係，緯穎的資料中心新廠不搬至新加坡，而是馬來西亞，但離新加坡只有30至40分鐘車程。

她也直言，很多做消費市場的業者會選擇越南，但緯穎卻選有成熟資訊電子產業經驗的馬來西亞，不選技術能力相對還不到位的越南。

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展望未來，緯穎將加速數位轉型，積極投入5G、人工智慧（AI）、大數據，乃至於元宇宙等相關應用，不斷推升雲端運算需求，也帶來雲端資料中心產業的持續成長。

緯穎110年度全年合併營收新台幣1926.25億元，較109年度增加3%；稅後淨利86.48億元，年增0.4%，基本每股盈餘（EPS）為49.46元，營收、獲利皆創新高；今天股東會通過每股配息25元，配息率約50.5%。（編輯：楊蘭軒）1110531