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台股5月自低點反彈逾千點 外資3天回補710億元

2022/5/31 17:25
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（中央社記者韓婷婷台北31日電）台股今天開低走高甩尾暴量攻上16807.77點，從5月12日波段低點15616點反彈達1191點，外資近來積極回補，今天買超台股新台幣232.46億元，連3天共回補逾710億元；其中外資買盤聚焦的晶圓雙雄、友達、鴻海等均拉尾盤。

MSCI季度調整在今天收盤生效，最後一盤指數出現爆量急拉，加權指數上漲197.15點，攻上最高點16807.77點，成交量大增至3872.63億元；三大法人共計買超231.82億元，其中外資及陸資買超232.46億元、自營商賣超10.22億元，投信買超9.59億元。

外資已經連續第3個交易日單日買超金額超越200億元，合計3個交易日已回補台股710億元，成為推動台股5月月線帶有長下影線紅K棒的重要功臣。外資5月總計賣超台股已大幅縮少至37億元，在連續2個月賣超均超過2500億元後，賣壓首見趨緩。

外資今天買超聚焦在半導體及近來強勢的鴻海，買超前10名分別為聯電、友達、鴻海、華航、元大滬深300正2、台積電、力積電、中信金、華新、永豐金，多檔個股尾盤股價都見到爆量急拉。

賣超前十名個股則聚焦在海運及金融等，分別為彰銀、陽明、群創、金寶、長榮、新光金、大聯大、台亞、台泥、裕民。（編輯：張均懋）1110531

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