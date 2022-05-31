瞄準生物藥CDMO商機 保瑞生技投資16.8億進駐竹科

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（中央社記者蘇思云台北31日電）科技部科學園區審議會議今天通過10件投資案，投資總額新台幣34.231億元。其中，保瑞生技投資16.8億元進駐竹科，有望擴大台灣在生物藥品CDMO（委託開發暨製造服務）上下游產業鏈發展。

科技部今天發布新聞稿，在已公開的公司名單中，保瑞生技股份有限公司投資16.8億元，進駐新竹科學園區的生醫園區，主要產品為單株抗體生物相似性藥開發及生物藥品CDMO。

科技部說明，保瑞生技是保瑞藥業2021年設立的子公司，主要投資人包括保瑞藥業、台新健康基金及泰福生技創辦人暨美國華生製藥公司前執行長趙宇天等。

鑒於近來大分子藥物CDMO國際市場成長比一般藥品CDMO成長快速，科技部指出，保瑞生技以5000萬美元取得伊甸生醫在竹科生醫園區的既有營業資產，並持續投入生物相似藥開發及CDMO服務。

科技部表示，保瑞生技進入園區後，將串連台灣優秀生技人才、技術及資金，擴大台灣在生物藥品CDMO上下游產業鏈發展，共同壯大台灣在全球CDMO市場版圖。

另外，日商中央硝子股份有限公司申請在南科高雄園區投資設立台灣中央硝子股份有限公司，投資6億元進駐南科的高雄園區。

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科技部表示，台灣中央硝子股份有限公司主要研發生產混合氟氣的電子級氣體。產品應用在半導體製程，藉由多年來持續開發與製造氟氣相關產品，具備獨創的高純化技術，提供高品質的半導體用特殊氣體，另外公司持續開發低全球暖化潛勢的氟氣相關產品，以減少碳排與降低全球暖化為目標，有望壯大南科半導體產業。

科技部表示，這次投資案中有1家公司未公開，可公開的公司名稱，包含積體電路的台灣中央硝子股份有限公司；生物技術的凱恩生醫、德盟儀器製造、上岳科技股份有限公司中科分公司、活優科技股份有限公司、保瑞生技；電腦周邊的睿控網安、五強軟體科技、東風科技有限公司。此外尚有4件增資及3件增加產品及營業項目案，合計增資30.7億元。（編輯：潘羿菁）1110531