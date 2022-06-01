日媒：台企進軍電動車市場 結盟日商積極合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北1日綜合外電報導）鴻海集團在2016年收購日本電子產品設計及製造商夏普公司（Sharp）令日本備受保護的製造產業感到吃驚後，如今台灣公司已將範圍擴大到汽車業，尋求製造電動汽車的捷徑。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，台灣的汽車市場規模不到日本的1/10，由於規模太小以致於難以培育強大的相關企業。然而，鴻海與台積電等懷抱希望的台灣企業，期盼從市場較大的日本汲取技術。

鴻海董事長劉揚偉昨天在股東會上表示，鴻海預估未來3年公司的電動車事業年營收目標為新台幣一兆元。

他還說，鴻海希望在2025年以前的電動車年銷量能達到50萬輛至75萬輛，取得全球5%的市占率。

目前鴻海已跟2360家供應商合作，準備在2023年把公司的電動車事業推向高速發展，其中近100間是日本企業，包括電動馬達製造商日本電產公司（Nidec），日本電產去年宣布已開始跟鴻海商討成立合資公司事宜。

一名日本主要汽車零件供應商的高階主管指出：「鴻海沒有汽車製造方面的專業，因此期盼從日本方面獲取技術。」

其他台灣企業也採取類似舉措。聯電今年4月宣布將和日本最大汽車零配件供應商電裝公司（DENSO）在電動車使用的功率半導體展開合作，由電裝負責設計晶片，並交給聯電在日本三重縣的工廠進行大規模生產。

另外，台積電計畫在日本熊本縣設置晶片廠而成立的公司，電裝也於今年2月入股取得少數股權。雙方合作的領域包括自動駕駛系統的晶片。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1110601