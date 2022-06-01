吳敏求創辦旺宏出傳記 看股價一直很委屈

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）記憶體製造廠旺宏董事長吳敏求今天表示，他不只是造就了旺宏，同時造就了許多台灣半導體生產及設計公司；對於旺宏目前的股價，他說，旺宏股價一直是委屈。

天下文化出版「吳敏求傳」，揭露吳敏求自美國說服多位人才一起回國創辦旺宏的故事。吳敏求下午在新書發表會中說，他是個很笨的人，做很多事情與荷包無關。

吳敏求表示，多數人都會把技術股放自己口袋，他則以分享的概念，以技術股吸引人才願意自美國一起回國。為了落實把技術股分給員工，旺宏上市時間還晚了一年。說不定傻人有傻福，讓他能夠做出一些有興趣的事。

吳敏求說，他對台灣半導體產業的貢獻，第一是將半導體與統計學結合，台灣護國神山能夠贏，就是將半導體與統計結合一起的結果，三星（Samsung）與英特爾（Intel）良率不佳就是沒把人工智慧（AI）放到設備裡。

他表示，當初若將半導體與統計結合的創新申請專利，就可以靠護國神山賺一筆錢，現在就可以退休。吳敏求打趣，護國神山應該「意思意思」，肯定他的貢獻。

吳敏求說，旺宏其實不只做記憶體，旺宏還是台灣首家推出電視控制晶片及相機1600萬像素晶片的廠商，當旺宏先前跌一跤時，人都離開到設計公司。因此他不只造就旺宏，還造就了許多台灣半導體生產及設計公司。

吳敏求表示，他推動第三類上市，對台灣產業有很大貢獻，因為高科技很花錢，研發生產都要錢，讓廠商能夠上市募集資金。

吳敏求說，雖然自己口袋沒什麼錢，不過，讓台達電等投資者獲利不少。他有很好機會，做自己想做的事情，並對台灣貢獻，對這樣結果欣然接受。

對於媒體問及旺宏股價的看法，吳敏求表示，旺宏股價一直是委屈，不過，重點是把公司做好。

行政院副院長沈榮津出席新書發表會說，他已看完書，感觸良多，學生及創業者可以好好拜讀，一定會有幫助。他強調，政府未來將持續聆聽半導體產業關心議題，協助解決投資障礙，讓廠商持續在台灣投資，讓台灣半導體產業保有國際優秀競爭力。

前行政院長張善政也在新書發表會中表示，學理工的人都有個想法，就是要學以致用，就是創業，他放棄美國創業的機會，也沒將開發的軟體商業化，非常羨慕吳敏求今天的成就。

張善政說，書中有提及吳敏求過去在每個關鍵點的關鍵決定，相信會給創業的年輕人很多啟示，希望能有更多「小吳敏求」出現。

針對參選桃園市長一事，張善政表示，他當過行政院長，去選桃園市長，並不覺得委屈，會當作是磨練，是挑戰，讓他有機會服務。（編輯：張均懋）1110601