談併購轉型 林之晨：關注新創就能看到前瞻趨勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北1日電）針對併購和轉型議題，台灣大哥大總經理林之晨今天表示，台灣大與AppWorks結盟，善用生態系，打造新的成長引擎，關注新創「也像是得到一個望遠鏡」，能看到前瞻趨勢。

林之晨在「2022台灣產業併購與轉型論壇」上表示，從1999年開始多次創業，取得紐約大學（NYU）Stern商學院MBA學位後，他在2009年返台創辦AppWorks（之初創投），將創業加速器的經營觀念與模式引進台灣。

他提到，後來台灣大哥大轉型，開啟與AppWorks的合作關係，「某種程度像是台灣大併購AppWorks」，在林之晨領導下，台灣大進行多項投資案，包括投資91APP、越南TiKi、SoundON、萬里雲，以及台灣大哥大即將併購台灣之星。

林之晨說，AppWorks多年來孵育新創，範圍不只有軟體，也包括AIoT、醫療科技等，目前活躍於市場的業者有435家，年產值高達140億美元，已是具備規模的生態系，有各式各樣的新創公司，這也是台灣大結盟的目的，希望善用生態系，發展短中長期目標所需的新成長引擎。

他說，儘管5G為電信產業注入新動能，但傳統電信營收發展已臻於成熟，必須尋找新的成長引擎；投資新創除了可以得到成就感和財務收穫外，「也像是得到一個望遠鏡」，關注新創公司，等於看到最尖端（Cutting edge）的樣貌，也有助於幫助領導人做決策。

他認為，企業想要和生態系結合，不用自己去經營平台，而是可以去加入既有生態系和平台，來增加最前緣的觀點。

至於生態系營運模式如何可以走得長遠？林之晨分享，從AppWorks「畢業」的校友，彼此會互相幫助，對在外從商者是很大的幫助，因此在組建聯盟時，希望能有一套分享機制和共同目標，即使互相踩線，也不會走向仇恨關係或井水不犯河水。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他也建議台灣領導者，不要偏食資訊，畢竟繁體中文使用人口只有4000、5000萬人，如果只看同一種語言的資訊，將會造成營養不良；如果要跨出台灣、區域性及國際性布局，要先改變日常閱讀習慣，要一半、甚至8成的比例閱讀世界上更廣為使用的語言。

他進一步指出，台灣學校國際生很羨慕美國矽谷公司都能吸納各地最強人才，這點新加坡就很聰明，利用大學體系吸收最優秀老師和人才；近幾年台灣少子化，業界已經感覺到人才荒，建議政府改變移民政策，譬如吸引東南亞人才來台唸書和就業。他認為，教育是最重要的改革。（編輯：張良知）1110601