開發金談併購規劃 放眼台灣及東南亞

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）中華開發金控今天舉行第1季法人說明會，首季稅後淨利達新台幣96.74億元，每股盈餘為0.58元，各子公司以中壽獲利貢獻最大；開發金控總經理龐德明談到未來併購規劃，他直言，台灣及東南亞都有機會。

開發金控2022年第1季稅後淨利為96.74億元，每股盈餘0.58元，股東權益報酬率（ROE）13.9%，獲利表現穩定，維持金控前段班；中國人壽是今年首季獲利貢獻最多的子公司，第1季稅後淨利88.4億元，今年2月認列俄債預期信用損失15億元。

開發金長期募資約400億元，規劃啟動併購，今天法說會被問及相關規劃。龐德明表示，開發金在尋找的機會要能在未來3、4年讓公司持續維持雙位數ROE，將非常謹慎地分析投資機會；地理條件上，「東南亞是個有潛力的地區，但在台灣也覺得很有機會，我們都有在評估」。

龐德明隨後補充，也有可能是併購Fintech公司，「其實我們看得範圍很廣」；他提到，不只一間子公司可以參與其中，這樣可以為未來的成長創造綜效。

作為獲利貢獻最多的子公司，中壽對未來看法受到關注。中壽總經理黃淑芬表示，美國聯準會升息次數與路徑已經比較明朗，下半年通膨應會因高基期與缺工改善而放緩，雖然升息對於抑制通膨的效果、對經濟成長的影響得持續觀察，且俄烏戰爭後續發展續存不確定性，但她對下半年抱持審慎樂觀的態度。

黃淑芬進一步指出，金融市場會因經濟數據變化及消息面影響而持續震盪，不過較高利率、較低的股價基礎，將提供壽險業長期資金布局的好機會。

資本市場布局方面，黃淑芬表示，中壽仍會以投資美元債券為主，新錢收益率已從去年底3.7%到現在約4.5%，有助於提高經常性收益率；股票部分，據彭博統計，今年台灣企業獲利成長約8%，其中科技業高達13%，台股本益比則約11倍，為近年新低，「台股的低評價展現長期投資價值，中壽團隊會擇機布局獲利能力強、長期殖利率高的股票，掌握長期獲利動能」。

中國人壽今天公布2021年底每股隱含價值（Embedded Value），中壽2021年底隱含價值達到4025億元，在調整後淨值與有效契約價值增長的帶動下，較前一年度成長12.6%，每股隱含價值達到81.8元，換算開發金控每股隱含價值為26.9元。

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開發金控獲利穩健，一向受到股民青睞，值得一提的是，開發金控今年運用故宮OPEN DATA專區素材，推出花鳥彩繪碗組為股東會紀念品，被民眾稱作「故宮碗」，掀起瘋搶熱潮。

其實開發金控與故宮的合作不只如此，旗下凱基銀行支持故宮及本土文創，運用故宮館藏文物之美，規劃兼具創意與實用的理財貴賓專屬贈禮，其中「法華繡球花雙杯組」圖案便取材自清朝畫家惲壽平寫生花卉冊作品。（編輯：張均懋）1110601