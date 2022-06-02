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雙鴻：高速運算崛起 散熱需求旺到2030年

2022/6/2 11:46
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（中央社記者韓婷婷台北2日電）散熱模組廠雙鴻董事長林育申今天表示，供應鏈已復原差不多了，下半年進入傳統旺季，加上新平台拉高產品單價，毛利率將顯著拉升，樂觀看待下半年營運。在高速運算（HPC）崛起下，散熱需求旺到2030年。

雙鴻今天舉辦股東會，2021年合併營收新台幣142.57億元，年成長16.73%，稅後盈餘為11.32億元，年增1.92%，每股盈餘（EPS）13.12元，通過配發6元現金股利。

林育申表示，下半年會非常好，主要是在高速運算崛起，新平台晶片功耗提升、散熱元件需求大增，隨著 5G、大數據、物聯網、人工智慧（AI）、邊緣計算、元宇宙等尖端技術發展，雲端伺服器、資料中心、HPC、網通、車用散熱模組案量將持續增加；預期散熱市場需求到2030年都將不錯。

展望後續營運，林育申指出，訂單需求依舊旺，隨著大陸解封，供應鏈已復原差不多了，目前看來下半年會非常好，隨著新產品及營運規模擴大，毛利率將隨著攀高，車用散熱也加入出貨行列。

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雙鴻去年及今年第1季營業毛利受到人工成本增加、原物料上漲影響，所幸新案售價調漲加上工廠效率提升，毛利率僅較2020年微幅下降。後續將持續開發拓展散熱產品應用領域，如5G、雲端伺服、AI、高效能運算、元宇宙、自駕車等領域布局，以期對長期營運有所貢獻。

布局多年的車用市場部分，林育申表示，目前已經開始出貨，以純電車為主，未來將逐步增加貢獻，預計今年營收貢獻約僅2%至3%，明年隨著美系、歐系車量產，營收貢獻有望拉升至5%到10%。（編輯：楊蘭軒）1110602

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