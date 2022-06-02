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去年上市櫃金控員工平均薪資出爐 元大金204萬奪冠

2022/6/2 13:32
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（中央社記者謝方娪台北2日電）上市櫃公司2021年員工薪資福利出爐，上市櫃金控以元大金員工平均年薪達新台幣204.3萬元居冠，金控雙雄富邦金和國泰金員工平均年薪僅103.3萬元及101.4萬元，在金控墊底。

根據上市櫃公司財報附註揭露的員工福利及薪資，全數上市櫃金控2021年員工平均年薪均破百萬元，元大金1.4萬名員工平均年薪高達204.3萬元，年增25.6%，居金控榜首。

其次為中信金2.1萬名員工平均年薪190.2萬元，年增21.1%；第3名是國票金1530名員工平均年薪184.6萬元，年增也是21.1%。

公股金控方面，以兆豐金員工平均年薪153.9萬元奪冠，年增1.3%；合庫金員工平均年薪151.4萬元居次，年增達8.1%；第一金員工平均年薪149.6萬元，調幅達5.9%。

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去年金控雙雄國泰金和富邦金均賺破千億元，不過員工平均年薪在金控墊底，富邦金員工人數4.4萬人，平均年薪103.3萬元，年增8.4%；國泰金員工人數5.7萬人，平均年薪101.4萬元，年增0.8%。

若以整體上市金融保險業而言，2021年員工平均年薪為130.1萬元，其中，統一證券員工人數1428人，2021年員工平均年薪高達216.1萬元，是整體上市金融保險業冠軍，年增28.6%。（編輯：潘羿菁）1110602

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