安瑞-KY子公司首輪募資2千萬美元 拚美國掛牌上市

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（中央社記者潘智義台北2日電）網通廠安瑞-KY今天表示，子公司Zentry在美籌資，參考同性質同業籌資規模達3億美元，Zentry目前已籌資2000萬美元相當順利，預期後續分散股權後，目標在美國掛牌上市。

安瑞-KY董事長連建欽在媒體交流會表示，先前因晶片缺貨、網通缺貨，產業鏈大家一起延遲出貨，雖然上半年晶片、板卡無法順利供貨，但下半年供需可望逐漸持穩，安瑞-KY首季繳出虧損成績，不過下半年可望逐步好轉，明年拚轉盈。

他說，子公司Zentry推零信任技術，可取代VPN技術，便於安全統一管理，Zentry在2、3年前成立，資本額1300萬美元，在美募資第1輪達2000萬美元，今年6月從母公司獨立出來，共有員工60人。

安瑞-KY在2003年掛牌，之前在中國營運相當不錯，但因當地主管機關的管控嚴格，更不要說是對美商的管制，因此後來賣掉中國業務，並授權技術給當地公司，未來不排除直接將權利授予中國公司，獲取較好利潤。

印度、日本是安瑞-KY主要市場，並拓展中東非洲市場，包括阿爾及利亞、肯亞、突尼西亞都是重點。

他說，美國子公司負責研發及管理，印度公司有80人，從事研發及業務，日本分公司有5人負責銷售，全球營運共130人。（編輯：潘羿菁）1110602