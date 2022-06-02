增資美德州合資廠近3.1億元 遠東新：既定規劃

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（中央社記者賴言曦台北2日電）遠東新今天代子公司APG Polytech公告董事會決議對美國德州聖體市（Corpus Christi）的投資案進行增資，金額1058萬美元（約新台幣3.1億元）；遠東新回應，增資是既定規劃，當地建廠工程仍在進行中。

遠東新2018年3月與墨西哥Alpek S.A.B de C.V及泰國Indorama Ventures Holding LP共同在美國破產法院標下德州聖體市年產能130萬噸純對苯二甲酸（PTA）及年產能110萬噸聚酯（PET）興建專案。

此項合資代工生產投資案原本擬定2019年1月興建廠房，於2021年啟用，不料受到COVID-19疫情影響，建廠進度延後。

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遠東新回覆中央社記者詢問時表示，德州聖體市投資案的建廠工程正在進行中，至於此次的增資是按照原訂計畫投入資金，3家公司持股比不會改變。

至於外界憂心通膨影響消費力的問題，遠東新認為，北美整體PET行情一直有不錯表現，且遠東新旗下產品多為民生必需品，買氣有剛性需求支撐，所以通膨問題目前影響不大，但市場隨時都會有波動，會密切觀察。（編輯：張良知）1110602